Berauschter Autofahrer von Polizei gestoppt

Die Polizei Ochsenhausen kontrollierte am Dienstag gegen 16 Uhr einen 23–jährigen Audi–Fahrer in der Bachgasse. Da der Mann lichtstarre Pupillen hatte und mit den Augenlidern flatterte, hatten die Polizisten schnell den Verdacht, dass er Rauschgift konsumiert haben könnte. Das bestätigte sich beim anschließenden Urintest, woraufhin der 23–Jährige zugab, Marihuana konsumiert zu haben. Er musste in einer umliegenden Klinik eine Blutprobe abgeben. Die wird nun untersucht und soll Aufschluss über den genauen Drogenkonsum des Mannes geben. Die Beamten behielten den Fahrzeugschlüssel ein. Sein Auto musste der 23–Jährige stehen lassen. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen.