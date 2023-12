Benefizkonzert bringt 10.000 Euro für den guten Zweck

Ein letztes Mal organisierte der Fanfarenzug Ochsenhausen jüngst in der Kapf-Halle in Ochsenhausen ein Benefizkonzert. Die Halle war, wie die Jahre zuvor, bestens gefüllt. Die Bands Stinger, Red Gang und Out of my Head rockten mit markanten Powerstimmen, reibende Gitarrenriffs, zusammen mit erdigen Drum- und Bassbeats. Aufgrund dass die Bands unentgeltlich auf der Bühne standen und auch Dank allen Gästen, konnte der FZO eine stolze Summe als Spende erzielen. Diese rundete der FZO auf, sodass 10.000 Euro zustande kamen. Somit konnte der FZO einen Scheck von je 5000 Euro an zwei Organisationen überreichen: das „Kinderhospiz St. Nikolaus“ aus Bad Grönenbach und den Verein „Zusammen Berge versetzen“ aus Eberhardzell.