Ballroboter für die Tischtennisfreunde in Ochsenhausen

Die Kreissparkasse Biberach unterstützt mit ihrer Stiftung „BC - gemeinsam für eine bessere Zukunft“ die Jugendarbeit der Tischtennisfreunde Liebherr Ochsenhausen. Diese erhielt eine Förderung in Höhe von 2500 Euro, um einen Ballroboter anzuschaffen, der nun geliefert wurde. Die Übergabe des Spendenschecks fand im Sparkassen-Tischtennis-Leistungszentrum in Ochsenhausen statt. „Die Tischtennisfreunde aus Ochsenhausen leisten herausragende sportliche Arbeit und sind eine wichtige Institution in unserer Region. Mit der Spende für den Ballroboter möchten wir dazu beitragen, dass die TTF weiterhin auf höchstem Niveau trainieren können.“, begründete Lisa Hutzel, Filialdirektorin bei der Kreissparkasse, die Spende (Foto: KSK). Der Ballroboter, der komplett durch die Spende finanziert wurde, ermöglicht ein effektiveres und individuelles Training für die Nachwuchssspieler der TTF Liebherr Ochsenhausen.