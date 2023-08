Der Sommer schwankt zwischen Wetterextremen. Waldbesitzern in der Region wird der 11. Juli im Gedächtnis bleiben. Am Abend fällte ein Sturmtief in einer Schneise von Biberach bis Babenhausen zahllose Bäume. Betroffen ist auch das Hofgut Holland bei Ochsenhausen. Wie es der Familie heute geht.

200 Hektar Forst bewirtschaftet die Familie im Fürstenwald. Vor allem Helen Holland ist für diesen Bereich des Hofguts Holland zuständig, der wirtschaftlich etwa die Hälfte des Unternehmens ausmacht. Ehemann Hans ist vor allem mit der Landwirtschaft betraut. Doch beide Eheleute sind Diplom Forstwirte.

Fichte ist als Bauholz beliebt — aber für das neue Klima nicht geeignet

Zu 60 Prozent Fichte wächst in Hollands Fürstenwald, seit etwa 200 Jahren setzt man auf diese schnell wachsende und als Bauholz gut geeignete Art. Außerdem pflegt die Familie Tannen, Lerchen, Buchen, Ahorn und Eichen.

Weil die Wurzeln durch die Trockenheit fest im Boden steckten, sind etliche Bäume wie Streichhölzer abgeknickt. (Foto: Foto: Hans Holland )

Ein Sechstel der wertigen Bäume liegt — Schaden in sechsstelliger Höhe

Etwa ein Sechstel, also knapp 17 Prozent, der nutzbaren Bäume hat der Sturm in der Nacht des 11. Juli geworfen, schätzt Hans Holland. „Es war der stärkste Sturm, seit wir hier leben.“ Die Bäume liegen mit dem senkrecht aufgestellten Wurzelteller am Boden, andere sind in großer Höhe wie Streichhölzer abgebrochen. Dafür ist die große Trockenheit im Juni verantwortlich, denkt Holland, die Wurzeln waren mit dem Boden extrem fest verbunden. Seinen Schaden durch die 10.000 Raummeter Sturmholz taxiert er auf „locker eine halbe Million Euro“. Durch das Sturmholz und Käferholz aus anderen Regionen ist der Festmeterpreis von 110 Euro im Winter auf 65 Euro jetzt gesunken.

Der Verlust fällt in eine ohnehin schlechte Phase auf dem Holzmarkt. Der Bauboom ist beendet, die Erlöse in den Sortimenten Langholz (19 Meter) und Bauholz (vier bis fünf Meter) sind ebenfalls schwächer, berichtet Holland.

Sein weniger wertvolles Holz verkauft er in der Regel losweise, es wird am Wegrand für Privatkunden bereitgelegt. „Das ist eigentlich eine Winterarbeit“.

Hunderte Raummeter Sturmholz werden Hackschnitzel

Jetzt wird das minderwertige Sturmholz zu hunderten Raummetern aufgeschichtet und im Wald oder bei den Abnehmern zu Hackschnitzeln verarbeitet und später verheizt.

Weil die Bäume vielfach gebrochen und zersplittert sind, ist der Anteil an minderwertigerem Holz höher als bei der geplanten Fällung, erklärt Holland. Auch der Aufwand, das Holz zu bergen und zu verarbeiten, sei größer und gefährlicher. Viele Stämme hängen wortwörtlich in der Luft, keine sicheren Bedingungen für Sägearbeiten. Holland beschäftigt Lohnunternehmer, die ihm das Aufräumen abnehmen, „und wir sind froh, dass wir welche bekommen haben“. Mit großen Gerät ziehen die Männer durch den Forst, greifen Stämme heraus, entasten, teilen und schichten sie auf.

Borkenkäfer verdoppelt den Schaden

Alles muss schnell gehen. Denn vor allem an den gelagerten Fichten siedelt sich der Borkenkäfer an. Man erkennt am sogenannten Bohrmehl, dass sie aktiv sind. Für die Verwendung der gestapelten Stämme ist diese Generation Insekten kein Problem. Der Käfer trägt seinen Namen, weil er unter der Rinde lebt, die ohnehin entsorgt wird. Aber die Nachkommenschaft ist eine große Gefahr für die verbliebenen Bäume.

Eine Faustformel sei, erklärt Holland, dass die Höhe des eigentlichen Sturmschadens mal zwei zu nehmen ist, weil in den folgenden drei Jahren durch den Schädling der Bestand leidet. Also muss das Sturmholz schnellstmöglich raus aus dem Wald. So geht es zurzeit etlichen Waldbesitzern in der Region — keine guten Bedingungen für ihre Erlöse.

Nachhaltiges Konzept muss sich ändern

Wenn das Holz verkauft ist, müssen die Wege erneuert werden, die durch die Maschinen gelitten haben. Und die Familie Holland muss ihr Konzept überdenken. „Wir versuchen, unseren Wald mit Naturverjüngung zu bewirtschaften, das heißt, alte Bäume stehen lange, unterdessen wachsen jungen Pflanzen von alleine nach.“ Es gibt in dem Konzept keine Kahlflächen.

Die Wälder sind Opfer des Klimawandels und zugleich ein Mittel dagegen. Um Kohlenstoff zu speichern, müssen wir weiter Holz produzieren — das ist wichtig. Hans Holland

Doch die Räumarbeiten haben die aufkommenden Bäume zerstört, nun muss gepflanzt werden. Die schnell wachsende Fichte, die mit dem wärmeren Klima nicht klarkommt, müsse reduziert werden. Stattdessen will die Familie auf Laubbäume und vor allem die Douglasie setzen, die mit Trockenheit klarkommt und für den Borkenkäfer uninteressant ist.

Förster und Waldbesitzer gehen davon aus, dass es in Deutschland künftig trockener und wärmer werden wird. Deshalb müssten andere Arten kultiviert und früher gefällt werden. Denn je höher, desto gefährdeter sei ein Baum bei Sturm, sagt der 58–Jährige. Diese Umstellung werden die Tierwelt über kurz oder lang beeinflussen.

Familienbetrieb muss umdenken

Der Sturm am 11. Juli gefährde das Familienunternehmen nicht existenziell, sagt Hans Holland, aber „wir müssen für die Zukunft umdenken“.

„Die Wälder sind Opfer des Klimawandels und zugleich ein Mittel dagegen. Um Kohlenstoff zu speichern, müssen wir weiter Holz produzieren — das ist wichtig“, schließt Holland.