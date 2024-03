Autofahrerin zieht sich bei Auffahrunfall Verletzungen zu

Aus Unaufmerksamkeit hat ein 26-Jähriger am Dienstag bei Ochsenhausen einen Auffahrunfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann um 16.10 Uhr mit seinem Audi samt Anhänger in der Biberacher Straße (B 312) unterwegs. Vor ihm, auf Höhe der dortigen Firmen, fuhr eine 33-Jährige mit einem BMW. Die Frau bremste, da ein Vorausfahrender abgebogen war. Das sah der 26-Jährige wohl zu spät und fuhr auf das Heck des BMWs auf. Durch den Aufprall schlug die 33-Jährige mit dem Kopf gegen das Lenkrad und zog sich Verletzungen zu. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzte und brachten sie in ein Krankenhaus. Der mutmaßliche Unfallverursacher blieb unverletzt. Die Polizei Ochsenhausen nahm den Unfall auf und ermittelt nun den genauen Unfallhergang. Den Schaden an den Autos schätzt die Polizei auf ungefähr 10.000 Euro. Abschleppdienste bargen die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge. Auf den 26-Jährigen kommt eine Anzeige zu.