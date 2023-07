Autofahrer gefährdet Fußgänger

Ein Autofahrer hat am Donnerstag einen Fußgänger in Ochsenhausen gefährdet. Das teilt die Polizei mit.

Ein 70–Jähriger wollte gegen 10 Uhr in der Poststraße an der bei grün anzeigenden Fußgängerampel die Straße in Richtung Marktplatz überqueren. Aus dem Laubacher Weg kam laut Polizei ein schwarzer Audi A4 angerast. Dieser fuhr auf der B312 in Richtung Memminger Straße und überholte rücksichtslos zwei wartende Autos. Als sich der Senior mitten auf der Straße befand, fuhr der Audi in einem Anstand von circa einem Meter an dem Fußgänger vorbei. Es handelt sich wohl um einen jungen Mann, der alleine in dem Wagen saß. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen unter 07352/202050.