Auto kommt von Straße ab und prallt gegen Baum

Von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt ist am Mittwoch ein Autofahrer bei Ochsenhausen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 18-Jährige gegen 7.30 Uhr mit seinem Audi auf der Kreisstraße 7527 von Laubach in Richtung Eichen. Aus bisher unbekannter Ursache verlor der Fahranfänger die Kontrolle über sein Auto. Der Pkw kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß dort gegen einen Baum. Der Rettungsdienst war vor Ort und kümmerte sich um den 18-Jährigen, der sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zugezogen hatte. Der junge Mann wurde in eine Klinik gebracht. Den Sachschaden an dem total beschädigten Audi schätzt die Polizei auf etwa 6000 Euro. Ein Abschleppdienst barg das Fahrzeug.