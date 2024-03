Auto brennt in Ochenhausen aus

Vermutlich ein Defekt hat am Donnerstag in Ochsenhausen einen Fahrzeugbrand ausgelöst. Laut Mitteilung der Polizei mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr zu dem Brand gegen 10.40 Uhr nicht weit fahren. Ein 30-Jähriger Autofahrer hatte es mit seinem Mercedes gerade noch auf einen Parkplatz in unmittelbarer Nähe der Feuerwehr geschafft. Wie die Polizei weiter berichtet, war der Mann mit seinem Auto von Eichen nach Ochsenhausen unterwegs. Während der Fahrt rauchte es unter dem Fahrersitz. Der Mercedes gelangte noch beinahe bis zum Feuerwehrgerätehaus in der Sankt-Florian-Straße. Flammen schlugen aus dem Fahrzeug, das der Fahrer noch rechtzeitig und unverletzt verlassen hatte. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der vollständig beschädigte Mercedes musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe wird von der Polizei auf rund 5000 Euro geschätzt.