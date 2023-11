Auto beschädigt und abgehauen

Ein Unbekannter hat am Dienstag in Ochsenhausen ein Auto beschädigt und sich aus dem Staub gemacht. Wie die Polizei mitteilt, war ein Opel war in der Zeit zwischen 16.15 und 16.45 Uhr in der Straße Güterbahnhof geparkt. An diesem Fahrzeug hinterließ der Unbekannte einen Schaden von etwa 2000 Euro. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte das unbekannte Fahrzeug den geparkten Opel an der rechten Seite. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und bittet um Hinweise zur Tat unter Telefon 07352/202050 (Polizeiposten Ochsenhausen).