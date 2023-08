Im ersten Auswärtsspiel der Saison in der Fußball–Landesliga will der SV Ochsenhausen die Leistung vom Auftakt gegen den SV Sulmetingen bestätigen. Der Aufsteiger gastiert am Samstag um 15.30 Uhr beim FC Mengen, der überraschend das Tabellenende ziert.

SVO will etwas mitnehmen

Wenn man so will, sorgten beide Vereine für Überraschungen zum Saisonauftakt. Der 3:1–Erfolg des SV Ochsenhausen war ebenso so wenig zu erwarten wie die 2:6–Niederlage des FC Mengen beim Nachwuchs des FV Ravensburg. „Trotz dieses Ausgangs gehen wir in Mengen sicher nicht als Favorit ins Spiel“, sagt Ochsenhausens Interimscoach Oliver Kupfahl, der gemeinsam mit Eberson Bortolini bis zur Rückkehr von Trainer Dino Steiert die Geschicke der Mannschaft verantwortet.

„Der Auftakt gegen Sulmetingen war schon ganz gut, insbesondere die zweite Halbzeit hat uns gefallen“, erklärt Kupfahl. Genauso selbstbewusst wolle man auch im Mengener Ablachstadion auftreten. Dennoch erwartet Kupfahl einen Gegner, der die Scharte aus dem Ravensburg–Spiel auswetzen will, „aber wir wollen schon was mitnehmen“.

Stärke des FCM lag immer in der Offensive

Der neue Trainer in Mengen Mario Slawig — Nachfolger des langjährigen Coachs Miro Topalusic — muss auch einen Umbruch im Team managen. Allerdings sind ihm Stützen wie Alexander Klotz oder David Bachhofer erhalten geblieben, die immer für den einen oder mehrere Treffer gut sind. Die Stärke des FCM lag in den vergangenen Jahren immer in der Offensive.

In der Corona–Saison 21/22 mischte der Verein mal ganz oben in der Landesliga mit und musste als Herbstmeister dann nur dem FV Biberach und Olympia Laupheim den Vortritt lassen. Doch das ist Vergangenheit, ebenso wie die drei Siege, die Mengen gegen Ochsenhausen in früheren Zeiten einfahren konnte.