Kommentar zu Altenzentrum Goldbach: Ochsenhausen sitzt in der Klemme

Es ist schädlich und falsch, was Franz Wohnhaas getan hat. Wer Dinge erzählt, die den Stempel „nicht-öffentlich“ tragen, zerstört gute Zusammenarbeit im Rat und schadet letztlich sich selbst.

Die Verwaltung betont den Vorsatz des Beschuldigten, denn er hatte sich ja vorab über die Konsequenzen seines Vertrauensbruchs informiert. Umgekehrt könnte man interpretieren, Wohnhaas habe die Vertraulichkeit trotz der Folgen verletzt. Das macht ihn nicht zum Helden.

Er hatte legale, wenn auch nicht sehr aussichtsreiche Optionen, Öffentlichkeit herzustellen. Sicher hätte er auch klüger agieren, seine Person nicht beschädigen und das Thema doch ins Gespräch bringen können. Aber Wohnaas entschied sich, auf seiner Website unter seinem Namen aus nicht öffentlichen Sitzungen zu berichten.

Mit offenem Visier agiert nun der neue Bürgermeister Philipp Bürkle. Es ist lobenswert, dass er wo immer möglich öffentlich beraten lässt. Aber es drängt sich ein Unterschied auf. Während die Verwaltung das Vergehen von Franz Wohnhaas rasch und ausführlich dokumentiert und zur Beratung stellt, sagt sie zum Thema Goldbach seit Wochen das immer Gleiche. Sie beharre darauf, dass die Stiftung ihren Vertrag erfüllt, setzt aber keine Fristen.

Sie bringt juristische Schritte ins Spiel, ob und wann sie sie geht, bleibt offen. Neu in der jüngsten Sitzung war lediglich, dass sie den Namen der Kanzlei nennt, die die Stadt nun beraten soll. Dass es sich dabei um jene Anwälte handelt, die das Vertragswerk vor einigen Jahren ausgehandelt hatten, hat die Verwaltung nicht selbst kundgetan. Dafür lobt die Stadt ausführlich die weiterhin angenehme Verhandlungsatmosphäre mit der Stiftung.

Warum geht die Stadt nicht so zielgerichtet und streng mit der Stiftung um, wie mit ihrem Ratsmitglied? Weil sie in der Klemme sitzt. Ochsenhausen hat ein neues Pflegeheim mit 45 Plätzen und ein teilentkerntes Altenzentrum, das ertüchtigt werden soll. Ein alternatives Pflegeunternehmen wird Investition und Betrieb einer derart kleinen Einheit kaum darstellen wollen und können. Noch dazu mit der Konkurrenz in nächster Nähe. So wasserfest die Verträge auch sein mögen, die Stadt muss letztlich darauf hoffen, dass die Stiftung ihren Pflichten doch noch nachkommt.

Die Zeichen stehen angesichts von Baukosten und Fachkräftemangel allerdings nicht günstig.

Stadt und Rat stehen wegen des Altenzentrums vor einer großen Herausforderung. In diesem Licht hätten es für den Beschuldigten Wohnhaas das kleinere Besteck, also Mahnung oder Rüge, getan.

[email protected]