Alte Lok wieder in Betrieb des Öchsle

Die Original-Öchsle–Lok 99 633 steht nach erfolgreicher Hauptuntersuchung wieder unter Dampf. Am 15. Juli erfolgte die offizielle Abnahme durch einen Sachverständigen, wie der Schmalspurverein mitteilt. Nun soll die Lok wieder auf der Strecke zwischen Warthausen und Ochsenhausen eingesetzt werden.

2015 wurde die originale Öchsle Lok, Baujahr 1899, nach längerem Stillstand vom Öchsle Schmalspurverein wieder in Betrieb genommen. Nach acht Jahren stand wieder eine ausführliche Hauptuntersuchung an, um die technischen Abläufe zu prüfen. Dazu wurde die Lok bereits im Dezember 2022 außer Betrieb genommen. Die notwendigen Arbeiten wurden in Eigenleistung und ehrenamtlich in der Werkstatt im Lokschuppen in Warthausen ausgeführt.

Vor wenigen Tagen erfolgte die erfolgreiche offizielle Abnahme durch einen Sachverständigen. Anschließend durfte die Lok gleich einen Sonderzug, anlässlich eines 40. Geburtstags, ziehen.

Wann die Lok künftig im Öchsle–Fahrplan eingesetzt wird, wird nach Angaben des Schmalspurvereins–Vorsitzenden Benny Bechter kurzfristig entschieden. „In der Regel wird die Leistungsstärkere Lok 99 788 die planmäßigen Züge bespannen. Die 99 633 wird dafür verstärkt für Sonderfahrten eingesetzt.“ Dennoch sei die Freude sehr groß, dass die „alte Dame“ wieder zur Verfügung steht.

In den Sommerferien fährt das Öchsle wie gewohnt jeden Sonntag und jeden ersten Samstag eines Monates und bis einschließlich 9. September auch am Donnerstag. Danach stehen im September unter anderen die Sonderfahrten „Schussenrieder Hopfenexpress“ und die „Bacchusfahrt“ auf dem Programm.