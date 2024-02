Etliche Millionen Jahre Erdgeschichte lassen sich besonders gut in Ochsenhausen und Umgebung an der Natur ablesen. Der Geologe Volker J. Sach entdeckt bei seinen Streifzügen Dinge, die von einer tiefgreifenden Katastrophe in Süddeutschland erzählen. Zu sehen sind seine Fundstücke auch auf ZDF-Info.

Glückstreffer im Wohngebiet Siechberg

Im richtigen Moment am richtigen Ort war Volker J. Sach, als sein Blick Ende 2022 im Neubaugebiet Siechberg in seiner Heimatstadt Ochsenhausen auf eine Baustelle fiel. Dort hatte man für einen Neubau einen senkrechten Schnitt in den Hang gemacht. Für Laien nicht erkennbar, wurden so Spuren eines Erdbebens freigelegt, die ein Groß-Meteorit vor Urzeiten verursacht hatte.

Am Siechberg hat Volker J. Sach diese Struktur entdeckt, die auf die Druckwellen eines starken Erdbebens hindeutet. Zum Größenvergleich: eine Kelle am Bildrand. (Foto: Volker J. Sach )

Meteorit donnert auf die Alb

Zur Erinnerung: Vor etwa 15 Millionen Jahren raste ein Brocken aus dem All mit einem Kilometer Durchmesser auf das Plateau der schwäbischen-fränkischen Alb. So entstand das Nördlinger Ries, eine ovale Tiefebene, die bis heute als Einschlagkrater erkennbar ist. Seinen Namen hat das Ries von der nahe gelegenen bayerischen Stadt Nördlingen.

Die gewaltigen Kräfte sorgten damals für ein Erdbeben mit einer Stärke von geschätzt acht bis neun auf der Richterskala. Große Bereiche des Untergrunds im nordalpinen Vorlandbecken zwischen Ravensburg und Ulm wurden nun mehrere Meter tief von den Erdbebenwellen, die dem Einschlag folgten, umgepflügt und stellenweise sogar intensiv in sich verfaltet. In unserer Gegend hatte die Druckwelle besonders leichtes Spiel, da die Ebene zwischen Alb und Alpen von vielen Gewässern und weichen Sandschichten geprägt war, die wenig Widerstand leisteten. (Dabei entstanden auch die Zapfensande, über die die SZ jüngst berichtete.) Überlebt hat das Ereignis vermutlich kein Tier in der Region, vermutet Sach.

Bild vom Siechberg-Fund im ZDF

Die senkrechte Baugrubenwand am Siechberg zeigte die wellenförmigen Verwerfungen, die das Erdbeben bis in die Ochsenhauser Gegend verursacht hatte. Volker Sach hat die zwei auf drei Meter große Struktur mit seinem Fotoapparat für die Ewigkeit festgehalten. Inzwischen ist das Grundstück im Sankt-Florians-Weg bebaut, das Zeugnis aus der Vergangenheit nicht mehr zu sehen. Doch das Foto hat Eingang in einer Wissenschaftssendung auf dem Kanal ZDF-Info gefunden. In der Reihe „Natur macht Geschichte“ ist es in der Sendung „Himmelskörper“ zu sehen. Darin auch: eine animierte, gut nachvollziehbare Rekonstruktion des Ries-Ereignisses. Die Sendung wurde im Dezember ausgestrahlt, in der ZDF-Mediathek ist sie bis 2028 abrufbar.

Geologe Volker J. Sach (Foto: privat )

Ein ähnliches Zeugnis hat Sach übrigens auch Mitte der 1990er Jahre bei der Liebherr-Betriebserweiterung in Richtung Kreuzhalde entdeckt. Dort bot sich kurzzeitig ein Bild von den Verwerfungen auf einem mehrere Meter hohen Hangeinschnitt.

Ablagerungen verdichten die nassen Sandschichten

Dieser so genannte Seismit-Horizont wurde nach dem Einschlag des Himmelskörpers über mehrere Millionen Jahre mit einer 50 bis 100 Meter dicken, tonnenschweren Schicht von Ablagerungen bedeckt und dabei stark verdichtet, erklärt Sach weiter.

Die Gletscher der Eiszeit trugen diese Sedimente dann teilweise wieder ab. So liegt die vielfach verfaltete Schicht heute nur wenige Meter unter der Erdoberfläche. Baustellen wie am Siechberg öffnen hin und wieder einen Blick in diesen Teil der Erdgeschichte.

Ortsfremde in Oberschwaben

Doch Volker J. Sach stolpert im Wortsinne immer wieder über das Ereignis, das einst halb Süddeutschland auf links drehte. Denn er hat ein Auge für Steine, die in der Biberacher Region liegen, aber nicht hierher gehören. Es sind Oberjura-Kalksteine.

Im Winkeltobel bei Schweinhausen hat Volker J. Sach den Auswürfling aus dem Nördlinger Ries entdeckt. (Foto: Volker J. Sach )

Als Tintenfische über der Alb ihre Bahnen zogen

Die Brocken stammen aus der Jurazeit, sind 150 Millionen Jahre alt und entstanden, bevor sich die Alpen auffalteten und als Mitteleuropa in weiten Teilen ein tropisches Meer war. Darum finden sich in diesem Gestein Fossilien von Vorfahren der heutigen Tintenfische, Korallen, Muscheln, Schwämme und selbst Saurierüberreste. Aufgrund der so archivierten Fauna können Fachleute die Herkunft eines Steins eindeutig einem Gebiet zuordnen. Die scharfkantigen, leicht rötlichen Brocken, für die Volker Sach einen besonderen Blick hat, stammen von der schwäbisch-fränkischen Alb, ist er sicher. Durch den Meteoriten-Einschlag wurden sie aus dem Gebirge gebrochen und in alle Himmelsrichtungen geschleudert. Unsere Region, so denkt er, wurde nach dem Einschlag mit einer bis zu einem Meter dicken Geröllschicht bedeckt.

Größter Fund im Ländle?

Einen Überrest aus diesem so genannten Brockhorizont ist ein kopfgroßes Exemplar, das Sach jüngst im Winkeltobel bei Schweinhausen entdeckt hat. Es weist Versteinerungen von fossilen Schwämmen auf, wiegt 36 Kilo und misst 72 mal 25 mal 20 Zentimeter. Nach seinen Recherchen ist Sach überzeugt: „Das ist der bisher größte Ries-Auswürfling aus dem Brockhorizont ganz Baden-Württembergs“. Nur in Bayern gibt es noch größerer Exemplare.