Akkordeon-Landesjugendorchester spielt im Bibliothekssaal

Das Akkordeon-Landesjugendorchester Baden-Württemberg gibt am Samstag, 6. April, 15 Uhr, ein Konzert im Bibliothekssaal Ochsenhausen. Das Orchester, das in den vergangenen Jahren als Kulturbotschafter Baden-Württembergs auf allen fünf Kontinenten der Erde gastierte, versammelt junge, hochbegabte Akkordonspieler im Alter zwischen 16 und 26 Jahren aus Baden-Württemberg, die sich jedes Jahr an der Landesmusikakademie zu ihrer Osterarbeitsphase treffen. Unter Leitung der erfahrenen Dirigentin Silke d‘Inka spannt das Programm in diesem Jahr einen weiten Bogen von Originalwerken bis zu populären Bearbeitungen. Im Mittelpunkt stehen neben Leif Kaysers pathetischer und spätromantisch geprägter Sinfonie Nr. 1 Musicals und Filmmusiktitel.

Der Eintritt ist frei, es besteht freie Platzwahl.