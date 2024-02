Ärzte sprechen über Thrombose, Embolie und Krampfadern

Welche Prävention und Therapie gibt es bei Venenerkrankungen? Diese und andere Fragen beantworten Fachärzte beim Arzt-Patienten-Forum am Mittwoch, 28. Februar, von 19 bis 21 Uhr im Musiksaal des Gymnasiums Ochsenhausen. Veranstalter ist das Bildungswerk Ochsenhausen in Kooperation mit der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW).

Venen sind Blutgefäße, die das Blut, das vom Herzen in den Körper gepumpt wird, wieder zurück zum Herzen führen. Dort wird es über die Lunge neu mit Sauerstoff beladen und kann dann das Herz über die Arterien (Schlagadern) wieder verlassen. Wenn dieser Kreislauf durch Unfälle oder schwere Krankheiten gestört wird, kann es in den Venen zu Thrombosen kommen. Die größte Gefahr für eine Embolie besteht dann, wenn diese Blutgerinnsel sich lösen und über die tiefen Venen zum Herzen gelangen. Vom Herz aus geht es direkt in die Lunge (Lungenembolie) aber auch andere Bereiche können durch Verstopfung der Arterien von der Blutzufuhr abgeschnitten werden. Krampfadern können Thrombosen auslösen, wenn sie Zugang zu dem tiefen Venensystem haben.

Es referieren die Fachärzte für Allgemeinmedizin aus Ochsenhausen, Anton Schlegel und Martin Schlegel. Im Anschluss an den Vortrag besteht die Möglichkeit, den Referenten Fragen zu stellen. Der Eintritt kostet drei Euro. Anmeldung unter Telefon 07352/202893 oder www.bildungswerk-ochsenhausen.de