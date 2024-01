A-Jugend des SV Ochsenhausen wird Hallen-Bezirkspokalsieger

Die A-Junioren des SV Ochsenhausen haben die Bezirkspokalhallenmeisterschaft im Bezirk Riß gewonnen. Im Finale in der Dr.-Hans-Liebherr-Halle in Ochsenhausen setzte sich der Gastgeber im Endspiel gegen den FV Biberach II mit 1:0 durch.

In der Vorrunde traten zunächst zwölf Mannschaften in zwei Sechsergruppen gegeneinander an. Nach der Vorrunde und 30 gespielten Spielen belegten die Mannschaften des FV Biberach II und des TSV Kirchberg die zweiten Plätze und der SV Ochsenhausen und der FC Wacker Biberach II die ersten Plätze. Damit hatten sich diese vier Mannschaften fürs Halbfinale qualifiziert.

Zunächst konnte sich der SV Ochsenhausen gegen die Kicker aus Kirchberg mit 1:0 durchsetzen. Der FV Biberach II löste mit einem 2:0-Sieg gegen den FC Wacker Biberach II das zweite Finalticket.

Im Spiel um Platz drei behielt der FC Wacker Biberach mit 1:0 gegen den TSV Kirchberg die Oberhand. Im Endspiel blieb der SV Ochsenhausen wie schon im gesamten Turnierverlauf ohne Gegentreffer, sodass sich die Mannschaft von Marvin Reitbauer letztlich mehr als verdient den Bezirkstitel sicherte.