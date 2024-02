Sechzig Jahre ein Paar: das seltene Fest der Diamantenen Hochzeit konnten Rolf und Marianne Schwarzenberger aus Ochsenhausen feiern.

Die beiden Eheleute können auf ein langes und bewegtes Leben zurückblicken. Kennen- und liebengelernt haben sie sich am Arbeitsplatz bei der Ochsenhauser Firma Liebherr. Und bald darauf wurde geheiratet, im Februar 1964 in Erolzheim. Der Bräutigam war damals gerade 21 und volljährig geworden, seine zukünftige Frau 20 Jahre alt.

Aus der Ehe gingen vier Kinder hervor, drei Söhne und eine Tochter. Heute darf sich das Jubelpaar zusätzlich noch über sechs Enkel und vier Urenkel freuen. Der jüngste Urenkel ist ein Jahr alt. Stolz zeigt Rolf Schwarzenberger auf eine von den Enkelkindern ausgestellte Urkunde, die über dem Sofa im Wohnzimmer hängt: „bester Opa der Welt“. Die Kinder und Enkel wohnen fast alle in Ochsenhausen und Umgebung, ein Sohn sogar bei ihnen im Haus.

Die eigene Kindheit und Jugend der Eheleute war nicht leicht. Rolf Schwarzenberger ist in der Rottumstadt in einer Familie mit zehn Kindern in ärmlichen Verhältnissen geboren und aufgewachsen. Marianne Schwarzenberger stammt aus Ostpreußen. Als kleines Mädchen erlebte sie Flucht und Vertreibung. Nach einer Zwischenstation in der damaligen DDR landete die Familie 1957 bei einer Tante in Erolzheim.

Praktisch sein ganzes Berufsleben hat Rolf Schwarzenberger als „Liebherrianer“ verbracht: Gut 40 Jahre arbeitete er beim Kranbau in Biberach, lediglich durch einen zweijährigen Abstecher zum Kühlschrankbau nach Ochsenhausen unterbrochen. „Am Anfang hatten wir 1,80 Mark Stundenlohn“, erinnert er sich. Doch bald arbeitete sich der junge Stahlbauschlosser empor. Er wurde Mitglied des Betriebsrats und engagierte sich auch in der Gewerkschaft.

Anfang der 1980er-Jahre baute die Familie in der Kreuzhalde ihr Eigenheim, in dem sie bis heute wohnt. „Ich habe das Haus mit Hilfe von Familie und Arbeitskollegen komplett selbst gebaut“, erinnert sich Rolf Schwarzenberger stolz zurück. „Langweilig war uns nie“, gestehen beide lachend, nach dem Rezept ihrer langen und glücklichen Ehe befragt. „Wir sind immer gut ausgekommen und haben alles zusammen gemacht.“ Natürlich habe es in dieser langen Zeit auch Schwierigkeiten und Meinungsverschiedenheiten gegeben, räumt Marianne Schwarzenberger ein. „Aber abends beim Zubettgehen muss alles wieder gut sein“, fügt ihr Mann hinzu. Diesen Zusammenhalt und das Glück eines langen Ehelebens strahlt das Jubelpaar auch am Tag seiner Diamantenen Hochzeit aus. Obwohl Marianne Schwarzenberger nach drei Operationen gesundheitlich angeschlagen ist und seit kurzem einen Herzschrittmacher besitzt, ist auch sie guter Dinge: „Mein Mann und meine Schwester helfen mir und unterstützen mich.“

Zu den Gratulanten zur Diamantenen Hochzeit zählte auch Ochsenhausens Bürgermeister Philipp Bürkle. Er überbrachte die Glückwünsche der Stadt und des Ministerpräsidenten und hatte zur Feier des Tages einen üppigen Geschenkkorb mitgebracht. „In fünf Jahren will ich zur Eisernen Hochzeit wieder kommen“, kündigte das Stadtoberhaupt dabei bereits seinen nächsten Besuch augenzwinkernd an.