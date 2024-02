60-Jähriger erkennt Betrugsversuch

Einen Betrugsversuch erkannt hat ein Mann aus Ochsenhausen am vergangenen Freitag. Dies gab die Polizei nun bekannt. Der 60-Jährige hatte eine Nachricht von einem Betrüger auf seinem Smartphone erhalten; der Unbekannte gab sich als Tochter aus und gab vor, dass das Smartphone kaputt sei. Man solle die neue Nummer abspeichern. Im weiteren Verlauf wurden Geldforderungen in vierstelliger Höhe gestellt. Der 60-Jährige witterte Betrug, beendete den Kontakt und erstattete Anzeige bei der Polizei in Ochsenhausen. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.