40 Jahre Gemeindeclub mit und für psychisch erkrankte Menschen

Der Gemeindeclub mit und für psychisch erkrankte Menschen hat am Donnerstag im katholischen Gemeindehaus Ochsenhausen sein 40–jähriges Jubiläum gefeiert.

Er wurde in einer Zeit gegründet, in der es außer dem psychiatrischen Landeskrankenhaus in Bad Schussenried kaum Angebote für psychisch erkrankte Menschen gab. Der Gemeindeclub war somit ein Pionier in der gemeindenahen Versorgung, die sich in 40 Jahren mehr und mehr ausdifferenziert hat und mit vielfältigen Angeboten heute individueller auf die Bedürfnisse der betroffenen Menschen eingehen kann.

Damit diese lange Wegstrecke im „Club“ zurückgelegt werden konnte, brauchte es viel Engagement, Durchhaltevermögen und integrative Arbeit, erinnerte Bettina Oswald vom Gemeindepsychiatrischen Zentrum Biberach und dankte allen Beteiligten für ihre wertvolle, langjährige Arbeit.

Ehrengast des Nachmittags war Georg Wohnhas, der schon vor 40 Jahren als Gründungsmitglied dabei war. Pfarrer Jörg Martin Schwarz von der Evangelischen Kirchengemeinde betonte in seinem Grußwort, dass Gott alle Menschen annehme, so wie sie sind und jeder so kommen dürfe, wie er ist. Bettina Oswald nannte dies ein großes Geschenk, für alle Menschen und betonte die hohe Toleranz der Clubmitglieder untereinander.

Der neue Bürgermeister Philipp Bürkle führte an, dass mittlerweile jeder Dritte in Deutschland zumindest einmal im Leben von einer psychischen Erkrankung betroffen sei. Jeder zehnte Krankheitstag in der Arbeitswelt gehe auf eine psychische Erkrankung zurück. Digitalisierung könne unsere Gesellschaft zwar in vielen Bereichen voranbringen, aber niemals eine menschliche Gemeinschaft ersetzen. Deshalb ist für ihn der Gemeindeclub und seine Treffen in Ochsenhausen von ganz großer Bedeutung.

Nach 14 Jahren ehrenamtlicher Clubleitung wurde Thea Fundinger verabschiedet. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Bernd bot sie psychisch erkrankten Menschen, in den vergangenen Jahren viele Möglichkeiten der Begegnung, des Austausches und der Zugehörigkeit.

Als Dank und Anerkennung erhielten sie von Ursula Döbele, Kompetenzzentrum Ehrenamt der Caritas, eine Urkunde überreicht. Die Nachfolge von Thea Fundinger ist noch offen. Der Gemeindeclub sucht eine neue ehrenamtliche Leitung.

Die Feier wurde vom Sänger Pedro Jiménez–Laux musikalisch umrahmt.