Musikalisch in die Sommerferien gestartet

Seit vielen Jahren ist es guter Brauch, dass der Musikverein Obersulmetingen zum Abschluss der Saison ein Serenadenkonzert gibt. Stets am letzten Sonntag vor den Sommerferien, im Freien, vor der historischen Kulisse des örtlichen Schlosses — und so war es auch in diesem Jahr wieder. Vollbesetzt waren die Stuhl– und Bankreihen am Sonntagabend im Schlosshof, als das Orchester unter der Leitung von Hans Mohr zunächst „Arethusa“ anstimmte, den der Niederländer Johann Nijs einst als Stundenchor für Wertungsspiele komponiert hatte, wie Mohr in seiner Einleitung sagte.

Swingin' BC — der ganze Landkreis Biberach sollte zu seinem 50–jährigen Bestehen swingen, so war es der Wunsch des Landrats Mario Glaser. Sein Vorgänger Heiko Schmid hatte das Musikstück in Auftrag gegeben, die Obersulmetinger Musiker trugen es nun vor, so konnte zumindest das Schlosshof–Publikum swingen. Zurück in die 80er Jahre — das war das Motto bei der „80er–Kult–Tour 2“ begeben. Bei den Hits wie „Dein ist mein ganzes Herz“, „Wunder geschehn“ oder „Major Tom“ konnte sich der eine oder andere Gast zurückerinnern — zumindest der– oder diejenige, die in den 70er oder früher geboren wurden. Dies war auch eher die Zielgruppe für die Polka „Egerländer Traum“.

Ohrwurm–Gefahr kam dann wieder bei „Ein Leben lang“ von den Festbänklern auf. „Das kenn ich, das hab ich schon irgendwo gehört“ — so ergehe es vielen beim Hit „Marvin Gaye“ von Charlie Puth, erklärte Dirigent Mohr. Mit einem Hit–Medley der britischen Band Coldplay, dem WM–Hit 2014 von Andreas Bourani „Auf uns“ sowie dem Zugabe–Marsch „Abschied der Gladiatoren“ endete nach einer guten Stunde das Serenadenkonzert. Bei einem kühlen Getränk konnten sich Besucher wie Musiker im Anschluss bei lauen Temperaturen in die Sommerferien verabschieden.