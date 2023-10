Zur Kirchweih-Metzelsuppe lädt der Förderverein des Musikverein Oberholzheim am Sonntag, 29. Oktober, in die Wielandhalle nach Oberholzheim ein. Ab 11 Uhr wartet auf die Gäste ein reichhaltiger Mittagstisch mit Schlachtplatte und Kesselfleisch mit Kraut, Schnitzel mit Pommes und gemischter Braten. Für Unterhaltung über die Mittagszeit sorgt die kleine Besetzung des Musikvereins Oberholzheim. Am Nachmittag wird ein reichhaltiges Kuchenbuffet und Kaffee angeboten.