Musikverein Oberholzheim lädt zum Kirchenkonzert ein

Der Musikverein Oberholzheim feiert vom 9. bis 12. Mai 2024, im Rahmen seines bekannten Oberholzheimer Frühlingsfest, sein 100-jähriges Bestehen. Um das Jubiläumsjahr feierlich einzuleiten hat sich die Vereinsführung dazu entschieden, statt des Jahreskonzertes ein Kirchenkonzert zu veranstalten. Dieses findet am Sonntag, 10. Dezember, um 18 Uhr in der Peter- und Paulkirche in Oberholzheim statt.

Mitwirken wird die Singgruppe Crescendo und der Musikverein Oberholzheim. Den Programmauftakt übernimmt das Blasorchester des Musikvereins, unter Leitung von Fabian Barth mit „O Sanctissima“ von Markus Götz . Weihnachtlich geht es weiter mit „ Sweet Bells Fantasy“, einer Fantasie über „Süßer die Glocken nie klingen“ von Martin Scharnagl. Gefolgt von „Ich gehör nur mir“ aus dem Musical „Elisabeth“ von M. Kunze & S. Levay im Arragement von Simon Felder. Gespannt sein darf man auf das Solo von Anita Fürst im Stück „Coming Home“ auf ihrem Altsaxophon.

Von der Singgruppe „Crescendo“ hören die Besucher als erstes „Wie ein sanftes Sausen“ von Christian Schnarr. Darauf folgt ein Chorsatz von Klaus Heizmann „Freude, Freude macht sich breit“ . Mit der Adventsfantasie Mentis über „Maria durch den Dornwald ging & Macht hoch die Tür“ von Thiemo Kraas, übernimmt der Musikverein wieder das Programm. Zu Ende hin stimmen weihnachtliche Klänge die Besucher auf die Weihnachtszeit ein. Der Erlös des Abends kommt dem „Wünschewagen“ des ASB zugute.