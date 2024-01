Die Landwirte haben ab 8. Januar wieder zum Protest gegen den geplanten Wegfall der Vergünstigung für Agrardiesel sowie der Kfz-Steuer-Befreiung aufgerufen. Die Verantwortlichen von fünf Firmen in Oberessendorf, die geschäftlich alle viel mit Landwirten zu tun haben, solidarisieren sich mit deren Forderungen. Ihre Botschaft: Die Pläne der Regierung schaden auch ihren Branchen.

Im Gewerbegebiet westlich des Eberhardzeller Teilorts Oberessendorf haben sich direkt an der B30 in den vergangenen Jahren gleich mehrere Firmen niedergelassen, die mit ihren Produkten direkt mit der Landwirtschaft zu tun haben. Das Bewo Betonwerk Oberessendorf ist bekannt für Fahrsilos und landwirtschaftliche Fertigbauteile, Claas Württemberg vertreibt Landmaschinen, ebenso Zürn Landtechnik.

Die Firma Zimmermann in Oberessendorf und Ritzenweiler fertigt und vertreibt Stalltechnik für Milchviehbetriebe, der Vertriebsstandort der Firma Lely in Oberessendorf hat unter anderem Melkroboter im Sortiment. Rund 180 Mitarbeiter hängen in Oberessendorf mit ihren Arbeitsplätzen somit direkt oder mittelbar an der Landwirtschaft.

Wir wollen der Bevölkerung bewusst machen, wie viel an der Landwirtschaft hängt. Alexander Wenger

Pläne der Regierung bringen die Bauern auf

„Wir stehen wirtschaftlich alle nicht schlecht da, und wir möchten, dass das auch so bleibt“, sagt Alexander Wenger, bei Zimmermann Stalltechnik für den Vertriebsinnendienst zuständig. Es gehe bei den geplanten Streichungen deshalb nicht nur um die Landwirtschaft an sich, sondern auch um die Firmen in Oberessendorf, die einen nicht unerheblichen Teil der Eberhardzeller Gewerbesteuer zahlen.

„Wir wollen der Bevölkerung bewusst machen, wie viel an der Landwirtschaft hängt“, begründet Wenger, warum sich die Oberessendorfer Firmen sich öffentlich zu den Forderungen der Landwirte bekennen.

Die viele Bürokratie ist gerade für junge Landwirte sehr demotivierend, sich für den Beruf zu entscheiden. Manuel Branz

Im ländlich geprägten Kreis Biberach gebe es noch viele weitere Firmen, die von der Landwirtschaft abhängig sind, so Wenger: „Der Wegfall der Subventionen schmälert die Gewinne der Bauern und verringert die Investitionsbereitschaft.“

Unmut der Kunden

Viele Landwirte seien freiwillig dazu bereit, in höhere Standards zu investieren, sagt Daniel Gröber, bei Zimmermann für den Vertriebsaußendienst zuständig. „Sie denken meist weit voraus.“ Er höre allerdings den Unmut seiner Kunden über immer neue Vorgaben schon lange. Der jetzt angekündigte Wegfall der Vergünstigung für Agrardiesel sowie der Kfz-Steuer-Befreiung habe das Fass lediglich zum Überlaufen gebracht.

Jetzt kommt quasi über Nacht noch der Wegfall der Subventionen. Das wirkt auf mich alles ziemlich unüberlegt. Andreas Diem

Die Auflagen und Anforderungen seien enorm gestiegen, sagt Manuel Branz, Werkstattleiter bei Claas Württemberg in Oberessendorf. „Die viele Bürokratie ist gerade für junge Landwirte sehr demotivierend, sich für den Beruf zu entscheiden.“

E-Mobilität sowie weitere Antriebsarten mit regenerativen Kraftstoffen seien in der Landwirtschaft noch keine echte Alternative. „Das wird in der Landtechnik nur sehr verhalten gefördert. Es gibt bisher nur Prototypen“, sagt Branz.

Fehlt der Landwirtschaft die Lobby?

Es fehle in der Landwirtschaft die starke Lobby im Vergleich zur Automobil- und Energiebranche, meint Bewo-Geschäftsführer Frank Rust. Sobald es Förderprogramme gebe, seien die Landwirte auch bereit zu investieren. „Aktuell geht der Markt aber gehörig zurück“, schildert Fabian Weber, zuständig für den Vertriebsaußendienst bei Zürn Landtechnik, die momentane Situation.

Wir hängen mit Herzblut auch im Privatleben an der Landwirtschaft. Andreas Diem

Schuld daran sei, dass die Bauern keine Planungssicherheit mehr hätten, meint Andreas Diem, Geschäftsführer des Lely-Standorts Oberessendorf. „Jetzt kommt quasi über Nacht noch der Wegfall der Subventionen. Das wirkt auf mich alles ziemlich unüberlegt.“ Er habe die Sorge, dass der deutschen Landwirtschaft dadurch ein Wettbewerbsnachteil entstehe.

Viele Landwirte im Nebenerwerb

Viele der Verantwortlichen der Oberessendorfer Firmen sind selbst als Nebenerwerbslandwirte tätig. „Wir hängen mit Herzblut auch im Privatleben an der Landwirtschaft“, sagt Diem. Er und seine Kollegen hoffen deshalb in den kommenden Tagen auf Akzeptanz und Unterstützung der Forderungen der Landwirte.