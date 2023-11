Vor zehn Jahren entstand das Dorfgemeinschaftshaus in Oberessendorf ‐ und mit ihm ein Verein, um es mit Leben zu füllen. Die Dorfgemeinschaft hat es es sich zum Ziel gesetzt, das Miteinander hochzuhalten.

Dafür organisieren sie Veranstaltungen und kooperieren mit den anderen örtlichen Vereinen. Für ihr Jubiläumsjahr 2024 haben sie schon einige Pläne.

Im Bürgertreff kommen jung und alt zusammen

Etwa 90 Bürger unterstützen den Verein als Förderer, doch der Kern ist ein Leitungsteam aus 13 Leuten unter Vorstand Hans Hänle und seinem Stellvertreter Achim Kramer. Gemeinsam organisieren sie die übers Jahr verteilten Veranstaltungen wie Lesungen, Vernissagen oder Kabarett.

Sie unterstützen außerdem bei der Organisation, wenn jemand eine private Feier im Dorfgemeinschaftshaus feiern will und bewirten den wöchentlichen Bürgertreff. Jeden Freitag sind dazu alle Bürger von Oberessendorf eingeladen. Die Idee kam auf, weil es im Ort keine Wirtschaft mehr gibt. „Das wird auch immer gut besucht“, sagte Hänle stolz.

Sowohl jung und alt würden die Chance genießen, bei „vernünftigen Preisen“ zu essen und zusammenzukommen. „Das ist ganz klasse bei uns im Ort“, findet auch Kramer, „dass der 20-Jährige auch gut mit dem 80-Jährigen kann.“

Das Miteinander macht es besonders

Überhaupt sei es das Miteinander, dass die Gemeinde und den Verein ausmache, sind die beiden überzeugt. Kramer etwa war 2019 nach 20 Jahren in seinen Heimatort zurückgekehrt. „Es ist kein Vergleich mehr zu früher“, ist er überzeugt. „Und das ist auch dem Verein zu verdanken.“

Das Kernteam der Dorfgemeinschaft freut sich auf alles, was 2024 bieten wird. (Foto: Dorfgemeinschaft Oberessendorf )

Neben der Vielseitigkeit der Veranstaltungen sei die gute Zusammenarbeit das, was die Arbeit der Dorfgemeinschaft ausmache, sagt Hänle. Nicht nur innerhalb ihres eigenen, kleinen Vereins, sondern auch mit den anderen Vereinen im Ort, mit denen sie regelmäßig zusammenarbeiten. So zum Beispiel für die jährlichen Adventsfenster, die daran erinnern sollen, dass auch die Zeit vor Weihnachten eine schöne Zeit sei, sagt Hänle.

Einander helfen steht an erster Stelle

„Ich mache seit bald 40 Jahren Vereinsarbeit“, fährt er fort, „aber so harmonisch wie in der Dorfgemeinschaft habe ich es noch nie erlebt.“ In den letzten Jahren hätten sie zwar die hohe Belastung gemerkt, die gerade durch den wöchentlichen Bürgertreff auf nur wenigen Schultern laste.

Mit ein wenig Suche hätten sie jedoch auch dafür neue Helfer finden können. „Wenn so eine Veranstaltung auf vielen Schultern lagert, dann ist es für jeden nicht so viel“, sagt Hänle. Und auch Kramer betont: „Das ist einfach so in so einem kleinen Ort, dass man einander hilft. Und deswegen funktioniert das auch gut.“

Das steht 2024 an

Für die erste Hälfte ihres Jubiläumsjahres 2024 sind bereits einige Veranstaltungen geplant. Im Winter steht zunächst die Dorffasnet an, die der Verein wieder ins Leben gerufen hatte, dann steht im März ein Abend mit Kabarettistin Marianne Schätzle auf dem Plan. Und im Juni soll erneut das Dorfplatzfest stattfinden, bei dem auch alle anderen Vereine beteiligt sind.