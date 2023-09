Holger Wiedenmann spielt die Tonleiter hoch und wieder runter. Die vollen Töne der Orgel erfüllen die Kirche in Oberessendorf ‐ bis er eine Taste drückt, die Pfeifen aber schweigen. Erst nach einem Moment Verzögerung ist langsam ein Ton zu hören.

Will man ein klassisches Musikstück spielen, ist das natürlich ein Problem. Deshalb soll die Pfarrkirche St. Michael eine neue Orgel bekommen. Ein Großprojekt, das viel Durchhaltevermögen braucht ‐ und viel Geld. Jetzt startet für die Kirchengemeinde die heiße Phase: In einem Jahr soll die neue Orgel fertig sein.

Orgelmusik für Kirche besonders wichtig

Der Entschluss, eine neue Orgel zu bauen, ist in der Gemeinde bereits vor einigen Jahren gefallen. „Das war nicht selbstverständlich“, erinnert sich Pfarrer Max Wiest. „Der Beschluss speist sich aus der Zuversicht, dass es weiter eine Kirchengemeinde in Oberessendorf geben wird, die Orgelmusik schätzt.“

Aus den Gottesdiensten sei sie auch nicht wegzudenken. „Die Orgel war und ist immer das Standardinstrument“, sagt Wiest. Der Unesco-Ausschuss hat Orgelmusik und Orgelbau 2017 als immaterielles Kulturerbe ausgezeichnet.

Geld in Rekordzeit gesammelt

„Es hat auch immer was besonders Festliches“, findet auch Vanessa Jablonski. Sie ist Teil des Orgel-Fördervereins in Oberessendorf. Um die Kosten für die neue Orgel von rund 270.000 Euro, plus die Renovierung der gesamten Empore zu stemmen, muss der Förderverein mindestens 120.000 Euro Spenden sammeln.

Die Kirche in Oberessendorf soll eine neue Orgel bekommen – ein Großprojekt. (Foto: Maike Daub )

Diese Summe haben sie innerhalb von knapp sechs Jahren schon fast erreicht. „Wir haben nicht erwartet, dass wir jetzt schon das Geld zusammen haben“, sagt Jablonski erfreut. Doch der Zuspruch in der Gemeinde sei groß und gerade von privaten Spendern sei viel Geld gekommen.

Pfarrer Max Wiest, Orgelbauer Holger Wiedenmann, Vanessa Jablonski vom Förderverein und Kirchengemeinderatsvorsitzender Markus Zell (v.l.n.r.) läuten den Endspurt für das Projekt neue Orgel in Oberessendorf ein. (Foto: Maike Daub )

Das Besondere an der Orgel

Auch Markus Zell, Vorsitzender des Kirchengemeinderats, hält die paar Jahre für eine „Rekordzeit“. Der Kirchengemeinderat bringt den Rest der nötigen finanziellen Mittel auf, aus Rücklagen, aber vor allem auch aus einem Nachlass, der ihnen vor rund 20 Jahren übergeben worden sei ‐ gebunden an „musikalische Zwecke“.

Die neue Orgel wird Orgelbaumeister Holger Wiedenmann bauen, dessen Werkstatt gleich neben der Kirche in Oberessendorf liegt. Vor ihm hat bereits sein Vater die Orgel in der Pfarrkirche St. Michael repariert. Gebaut wurde sie 1904 mit einer damals innovativen Technik, nach dem „pneumatischen Prinzip“, erklärt Wiedenmann.

Was aussieht wie Kabel sind Bleirohre, die die Tasten der Orgel mit den Pfeifen verbinden. (Foto: Maike Daub )

Dabei besteht die Verbindung zwischen den Tasten und den Orgelpfeifen über Bleirohre, in denen Ledermembranen ein Kegelventil betätigen und so die Luft weitergeben. Das Problem, wie sich im Laufe des folgenden Jahrhunderts zeigte: Diese Technik ist wartungsanfälliger als mechanische Orgeln.

So geht es mit dem Orgelneubau weiter

Deswegen baue man Orgeln heute wieder so wie vor 300 Jahren, sagt Wiedenmann. Etwa ein halbes Jahr würde er für die neue Orgel in Oberessendorf brauchen. Dann soll sie wieder holzwurm- und schimmelfrei sein, die Töne nicht mehr scheppern, der Motor etwas leiser brummen und der Organist nicht mehr im Klangschatten der Pfeifen sitzen müssen, sondern so, dass er die Orgel auch richtig hört. „Es sind viele Kleinigkeiten“, sagt Wiedenmann zu dem, was an der alten Orgel alles nicht mehr stimmt.

Das Gehäuse der alten Orgel soll vom Holzwurm befreit, aber dann wieder aufgebaut werden. (Foto: Maike Daub )

Mit dem Ausbau der alten Orgel soll im Januar, nach den weihnachtlichen Hochfesten, begonnen werden. Bis dahin gibt es noch einige Veranstaltungen, bei denen der Förderverein weitere Spenden sammeln will, wie ein Benefizkonzert im Oktober oder das Adventsfenster im Dezember.

Am 7. Januar wird es ein letztes Konzert auf der alten Orgel geben, bevor die Gemeinde bis September ohne Orgelmusik auskommen muss. Zum Namenstag der Kirche, dem Michaelstag, am 29. September 2024 soll die neue Orgel erklingen.