Altgediente Orgel in Oberessendorf erklingt zum letzten Mal

Über 100 Jahre alt ist die Orgel in der Kirche St. Michael in Oberessendorf. Einige Male schon wurde sie umgebaut, repariert und grundgereinigt. Daher wünscht sich die Gemeinde schon seit langer Zeit eine neue Orgel. Viele Jahre lang plante die Kirchengemeinde gemeinsam mit dem Orgel-Förderverein den Neubau, sammelte Spenden und hielt Benefizveranstaltungen ab. Im Januar ist es endlich so weit: Die alte Orgel wird demontiert, danach muss die Kirchengemeinde mehrere Monate auf ihren festlichen Klang verzichten. Dies wird zum Anlass genommen, um ein letztes Kirchenkonzert unter dem Motto „Last Call“, der letzte Ruf der Orgel, zu veranstalten. Kirchenmusiker Johannes Tress ist gebürtig aus Oberessendorf und kennt die Tücken der alten Orgel nur zu gut. Er wird ihr noch ein letztes Mal die schönsten oder auch schrägsten Töne entlocken. Abgerundet wird das Konzert durch den Kirchenchor unter der Leitung von Elke Kreck. Das Konzert findet am 7. Januar um 17 Uhr in der Kirche St. Michael in Oberessendorf statt. Der Eintritt ist frei, Spenden kommen der neuen Orgel zugute.