Noah Guariglia wird in Konstanz Zweiter

Den zweiten Platz für die Tennisabteilung Schwendi beim Porsche Qualifikationsturnier in Konstanz konnte Noah Guariglia Anfang März feiern. Nachdem sich Noah bis zum Viertelfinale relativ deutlich durchsetzen konnte, gewann er im Halbfinale nach 2:4-Rückstand denkbar knapp mit 5:4 und zog ins Finale ein. Sicher etwas geschwächt vom Halbfinale, aber auch weil sein Gegner Luis Faißt im Finale klar überlegen war, durfte sich Noah mit dem zweiten Platz begnügen und diesen feiern. Ob es für die Qualifizierung zum Porsche Cup reicht wird man spätestens beim Turnier in Schwendi am 16. März sehen.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.