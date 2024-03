Nisthilfen für Vögel auf dem Bauernhof Stark

„Es gibt viele gemeinsame Möglichkeiten und deckungsgleiche Interessen von Landwirtschaft und Naturschutz“, erklärt Siegfried Frosdorfer, der Vorsitzende der NABU-Gruppe Bad Buchau-Federsee. „So zum Beispiel Maßnahmen für Vogel- und Insektenschutz oder die Pflanzung von Feldhecken auf geeigneten Flächen.“ Aus diesem Grund haben am 14. März 2024 der bäuerliche Familienbetrieb Franz Stark mit seinen Söhnen und der NABU Bad Buchau viele Nistkästen für Vogelarten an Gebäuden bzw. Bäumen neu angebracht. So zum Beispiel zwei Nistkästen für Turmfalken, zwei Doppelnisthilfen für Mehlschwalben sowie etliche Nistkästen für Hausrotschwänze oder Grauschnäpper, für Stare sowie Kohl- und Blaumeisen und Kleiber. Nach guter alter Tradition sind Schwalben in der Landwirtschaft Boten des Glücks. Schwalben und auch Mauersegler leisten als Insektenjäger einen wesentlichen Beitrag zur Kontrolle von Parasiten- und Schädlingspopulationen. Mit etwa 80 % bilden Fliegen, Mücken und Blattläuse die Hauptanteile ihrer Nahrung. Mehlschwalben bauen Nester an rauen Außenwänden unter Dachvorsprüngen und können durch künstliche Nisthilfen leicht gefördert werden. Unterseite und Bürzel der Mehlschwalbe sind mehlig weiß. Beine und Füße weiß befiedert, daher der Name Mehlschwalbe.

Zuvor wurden am 12. März 2024 auf dem Nebenerwerbs-Biohof Hans-Jörg Glauner in Dürnau mehrere Nisthilfen für Mehlschwalben, Stare und Meisen angebracht.

Und schon letztes Jahr hatten am 24.03.2023 Landwirt Jürgen Grimm und Naturschützer auf seinem bäuerlichen Anwesen Nistkästen für Turmfalken und Mehlschwalben aufgehängt.