Nikolausaktion der Stufe 12 des WG

Engel, Nikoläuse, Knecht Ruprechte, Rentiere - beim Nikolaustanz der Stufe 12 in diesem Jahr prägten phantasievolle Kostüme das Bild auf dem Schulhof. Viel Beifall fand in diesem Jahr die gut eingeübte Choreographie - so hatten die vielen Schüler und Lehrkräfte in der großen Pause des Wieland-Gymnasiums viel Freude an der Darbietung. Danach machten sich die Schüler des Abijahrgangs auf und besuchten die Unterrichtsstunden, verteilten Lob und Tadel an einzelne, dazu gab es Lebkuchen für alle. Schließlich wurde gemeinsam „Last Christmas“ im Klassenzimmer gesungen. Foto: Ralph Lange

