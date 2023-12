Neuzugang bei den Ministranten in Schwendi

Nein, nicht für die Ministranten der St. Stephanus Kirchengemeinde Schwendi. Schon seit Wochen wird samstags in der Kirche geprobt, für die Aufnahme der beiden neuen Ministranten. Inhalte der Proben sind der Ablauf der verschiedenen Gottesdienstarten, Instrumente und die Bedeutung der Farben. Am letzten Samstag war die Hauptprobe mit allen Ministranten. Für einen reibungslosen verlauf im Gottesdienst am vergangenen Sonntag. Sodass jeder seine Aufgabe hat und weiß wo er laufen und sitzen muss. Als Gottesdienstbesucher sieht das alles toll aus, es steckt aber auch sehr viel Übung, Disziplin und Vorbereitung dahinter.

Pfarrer Martin Ziellenbach begrüßte 25 Ministranten im Altarraum, sowie die beiden neu aufnahmen Luka Petrovic und Nelia Brehm. Einen schönen 3. Advent feierte die Kirchengemeinde. Die Ministranten stellten bei dieser Gelegenheit verschiedene Instrumente ihrer Tätigkeit vor, wie das Kreuz, die Kerzenleuchter, den Weihrauchkessel und den Kelch. Sie beschrieben die Bedeutung der wichtigen Gegenstände einer kirchlichen Feier.

Zum Zugang der neuen Ministranten mussten leider auch in diesem Jahr ein paar verabschiedet werden. Das waren Peter Ott mit 9 Jahren Dienst, Manuel Fick mit 10 Jahren, Katharina Weiß mit 9 Jahren und Julian Geßler mit 14 Jahren. Davon war er 5 Jahre zusammen mit Elena und Dominik Heinz als Oberministrant tätig. Abschluss der Aufnahme und Verabschiedung war Pizzaessen und Spiele im Feuerwehrhaus in Schwendi. Was dann im kommenden Jahr wieder im katholischen Gemeindehaus nach deren Fertigstellung stattfinden kann. So darf sich die Kirchengemeinde auch im kommenden Jahr um 24 aktive Ministranten für die Vielzahl an Diensten freuen.