Neunter Sieg in Folge

Wieder ungeschlagen sicherte sich die gemischte Hobbymannschaft der Tennisabteilung des Sportclub Schönebürg den neunten Titel in Folge in der gemischten Hobbyrunde mit umliegenden Vereinen. Mit Siegen über Sinningen (6:0), Orsenhausen (5:1), Dietenheim (4:2), Burgrieden (3:3 gewonnen) und Bußmannshausen (3:3 gewonnen) stand der Gruppensieg, nach teilweise auch recht engen Spielen, erst nach dem letzten Spiel fest. Vor diesem Spiel hatten auch noch die Teams von Bußmannshausen und Sinningen eine minimale Chance Gruppensieger zu werden. Die Ausgeglichenheit der Schönebürger Mannschaft war letztendlich für diesen Erfolg ausschlaggebend. Der Saisonabschluss der diesjährigen Hobbyrunde und die Überreichung des Wanderpokals der Volksbank Laupheim-Illertal fand vor kurzem im schönen Ambiente im Riffelhof in Burgrieden statt.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.