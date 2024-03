Neujahrs-Schießen mit 102 Teilnehmern

Anfang des Jahres lädt die Reservisten-Kameradschaft Ertingen mit ihrem Vorsitzenden Hubert Buck alljährlich zum traditionellen Neujahrs-Schießen ins Schützenhaus Altheim ein. Als Veranstalter nimmt sie nicht aktiv daran teil, sondern kümmert sich um die ganze Organisation des Schießens. In diesem Jahr waren es 102 Schützen und ein Schützin, die mit modernsten Waffen der Bundeswehr beim Mannschafts-Schießen als auch in der Einzeldisziplin antraten. „Es ist das einzige Schießen, wo auch Zivilisten die Waffen beim Gastschießen benutzen können“, so Hubert Buck. Geschossen wurde mit dem Gewehr G 36, der Pistole P 08 und der Maschinenpistole MP 7. Doch neben dem Schießen wird vor allem die Kameradschaft unter den Kameradschaften und Vereinen gepflegt. Dazu zählt natürlich auch der schmackhafte Eintopf, den RK-Koch Thomas Haag in der Gulaschkanone zubereitet.

Die erfolgreichsten 25 Mannschaften (je 4 Teilnehmer) waren: 1. RK Unlingen, 508 Ringe. 2. Firma Schmid 505. 3. KRK Dieterskirch 1, 471. 4. KK Offingen 1, 469. 5. RK Aichach 1, 456. 6. RAG HOS, 423. 7. KK Offingen 2, 409. 8. KRK Pflummern 1, 409. 9. KK Grüningen 1, 403. 10. Riedbude 2, 392. 11. KRK Pflummern 3, 386. 12. KRK Neufra 2, 383. 13. RK Marbach, 379. 14. KRK Dieterskirch/RK Hoh, 378. 15. Riedbude 1, 367. 15. Riedbude 3, 360. 17. RK Reinstetten 3, 358. 18. KRK Neufra 1, 357. 19. RK Aichach 3, 356. 20. KRK Pflummern 2, 353. 21. Helden in Strumpfhosen, 352. 22. KK Grüningen 2, 331. 23. KRK Neufra 3, 330. 24. Reinstetten 1, 313. 25. RK Reinstetten 2, 302 Ringe.

Die besten 25 Einzelschützen: 1. Walter Schmid, 138 Ringe. 2. Johannes Warnke, 136. 3. Martin Lohner, 132. 4. Christopher Wiest, 132. 5. Jürgen Schmid, 130. 6. Gerhard Volz, 130. 7. Patrick Sauter, 129. 8. Thomas Schade, 127. 9. Alexander Schubert, 125. 10. Adrian Rapp, 125. 11. Markus Maichel, 125. 13. Tobias Dehm, 122. 14. Andreas Fiesel, 121. 15. Karl Geiselhart, 119. 16. Klaus Eisele, 118. 17. Martin Panzer, 118. 18. Uli Schirmacher, 118. 19. Günther Baur, 117. 20. Johannes Roth, 117. 21. Stefan Neuburger, 116. 22. Michael Leicht, 115. 23. Rainer Fuchs, 115. 24. Christian Weiß, 114 und 25. Gebhart Kegel, 114 Ringe.