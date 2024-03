Neues Vorstandsteam der Stadtmusik Riedlingen gewählt

Am Donnerstag 21. März fand im Haus der Blasmusik die Mitgliederversammlung der Stadtmusik Riedlingen statt. Nach der Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung der Versammlung durch den 1. Vorsitzenden Jürgen Berger gedachten die Mitglieder dem im vergangenen Jahr verstorbenen Kassenprüfer Karl „Jacky“ Eisele.

Danach trugen der 1. Vorsitzende Jürgen Berger und Stadtmusikdirektor Michael Reiter ihre Berichte zum abgelaufenen Jahr 2023 vor. Kassierin Verena Binder präsentierte ihren Kassenbericht. Verena Sund, die mit Klaus-Peter Koch die Kasse geprüft hatte, bescheinigte eine ordentliche Kassenführung. Die Entlastung wurde durch den anwesenden Klaus Teschner vom Trommler- und Fanfarenzug Riedlingen durch geführt. Er leitete auch die anschließenden Wahlen. Da alle bisherigen Vorstandsmitglieder ihre Ämter zur Verfügung stellten, wurde ein neues Vorstandsteam gewählt. Für alle offenen Posten konnten spontan BewerberInnen gefunden werden.

Gewählt wurden: 1. Vorsitzender Daniel Faigle; 2. Vorsitzende Verena Sund, Jürgen Kneer; Kassierin Carmen Faigle; Schriftführerin Eva Haggenmüller, Generationenbeauftragte Ellen Faigle; Beisitzer Kyra Hindahl, Jürgen Berger, Kassenprüfer Verena Binder, Benedikt Weber

Der scheidende Vorsitzende Berger gratulierte allen neu gewählten Vorstandsmitglieder zu ihrem Amt. Er gab noch einen Ausblick, was in diesem Jahr ansteht. So wird u.a. die Stadtkapelle Pöchlarn, aus der niederösterreichischen Partnerstadt, vom 10. bis 12. Mai nach Riedlingen kommen. Gemeinsam mit der Stadtkapelle wird sie das Frühjahrskonzert am 11. Mai gestalten.

Jürgen Berger sicherte dem neuen Vorstandsteam seine Unterstützung zu. Die ebenfalls aus dem Amt scheidende Generationenbeauftragte Beate Berger übergab den auswärtigen Mitgliedern ein kleines Präsent als Anerkennung. Das Putzteam, das das Haus der Blasmusik vor der Versammlung gereinigt hat, erhielt ebenfalls von Ihr ein Dankeschön. Der neugewählte 1. Vorsitzende Daniel Faigle bat um tatkräftige Unterstützung und schloss die Versammlung. Mit einem kleinen Umtrunk endete der Abend.