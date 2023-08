Neues Spielhaus für die Kinder

Die Überraschung ist gelungen! Es gab viele Vermutungen von Seiten der Kinder, was sich wohl unter der Plane verbergen könnte. Ist es ein Zirkus oder ein Pool? Oder eine Garage? Als die Plane fiel, sahen wir das großartige Spielhaus und in Sekundenschnelle füllte sich dieses mit allen Kindern. Herr Steffen Knupfer von der Fima Knupfer in Dentingen hat dieses Haus mit lauter „runden“ Ecken hergestellt, aufgestellt und gespendet. Sein Sohn ist ein Kind unseres Kindergartens. Nun wird es jeden Tag von den Kindern bespielt — sie kochen, chillen, verstecken sich ... Vielen Dank an den Spender. Foto: Kath. Kindergarten

