Neues Highlight am Sportgelände in Hochdorf

Eine kleine Gruppe junger Menschen aus Hochdorf ist dem Aufruf „lass Träume leben“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefolgt. Im Rahmen des Zukunftspaketes wurden gezielt Beteiligungsprojekte von jungen Menschen für junge Menschen gefördert. Wir habe uns mit dem Projekt „Durchführung eines Trendsportevents mit Errichtung einer dauerhaften Calisthenics Anlage auf dem Vereinsgelände des TSV Hochdorf“ beworben und den Zuschlag bekommen.

Am 23. September, knapp vier Monate nach Bewilligung der Gelder, war es nun soweit: Das 1. Trendsportevent und die offizielle Eröffnung des CaliParks konnten gefeiert werden. Zu diesem Anlass war auch der Bundestagsabgeordnete Josef Rief nach Hochdorf gekommen. Er freute sich besonders darüber, dass die Projektförderung des Bundes auch einmal in kleineren Kommunen angekommen ist. Dem können wir uns nur anschließen. Nur mit Hilfe dieser Gelder und dem über Spenden finanzierten Fallschutz konnte dieses Projekt so realisiert werden.

Nach der offiziellen Eröffnung und den Grußworten von Herrn Bürgermeister Jäckle und Herrn Rief konnte dann nach Herzenslust experimentiert werden. Auf dem Vereinsgelände waren die verschiedenen Trendsportspiele aufgebaut: was genau verbirgt sich hinter Bubble Soccer, Disc Golf, Kanjam, Spike Ball oder Cornhole? Dies galt es herauszufinden. Jung und Alt hatten sichtbar Spaß und Freude an den neuartigen Spielen. Aber auch der CaliPark selbst war Anziehungspunkt für Jung und Alt. Für das leibliche Wohl sorgte die B Jugend des TSV Hochdorf und konnte damit ihre Mannschaftskasse etwas auffüllen. Die Trendsportspiele und natürlich auch der CaliPark stehen auch weiterhin für alle zur Nutzung zur Verfügung.

Wir sind uns alle einig: es war eine anspruchsvolle, arbeitsintensive Zeit ‐ aber es hat sich gelohnt. Wir werden noch in vielen Jahren mit Stolz auf dieses Projekt zurückblicken. Auch eine Wiederholung des Trendsportevents ist nicht ausgeschlossen.