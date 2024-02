Neuer Vorstand im Silcherchor Donau-Bussen

Eine faustdicke Überraschung gab es bei der Versammlung am 15. Januar in Betzenweiler. Der 2. Vorsitzende, Bernd Reich, leitete die Versammlung, zur Begrüßung wurde das Lied „Frisch gesungen“, angestimmt.

Nach dem Bericht des Schriftführers hat Chorleiter Oliver Haux eine eingehende und lobende Ansprache gehalten, in welcher er den Einsatz der Sänger und die gut gelungenen Konzerte sehr gelobt hat. Dass die Sänger nun viel auswendig singen, neue Chorliteratur diszipliniert einstudiert und an den Konzerten präsentiert haben, fand er besonders erwähnenswert. Kassier Karl Ehrmann verkündet, dass die Finanzen gut waren, jedoch diese sich noch verbessern sollten.

Die Probenstatistik von Josef Menz war wieder akzeptabel, so kann sich die Proben- und Konzertteilnahme mit einer erfreulichen Quote sehen lassen. Paul Bloching, ein „Wurzelstock“ des Silcherchors führte die Entlastung der Vorstandschaft durch. Mit der Qualität der letzten Konzerte sind die Senioren sehr zufrieden und wünschen sich weiterhin solch gute und hochwertige Konzerte.

Nun folgte die Wahl eines neuen 1. Vorsitzenden. In Abwesenheit, bedanke sich Bernd Reich beim scheidenden 1. Vorsitzenden, Claudio Blasizzo, der sein Amt im November 2023 niederlegte. Für die große Unterstützung und seinen Einsatz führte Claudio Blasizzo den Verein in den letzten elf Jahren mit bedacht und großem Engagement, dafür gab es viel Anerkennung und einen großen Beifall der Vereinsmitglieder.

Im Vorfeld der Versammlung hat sich kein Nachfolger finden lassen, so war die Frage: Wird es heute eine Lösung geben? Eine intensive Diskussion brachte zur großen Überraschung die Lösung, so kam es, dass Bernd Reich als 1. Vorsitzender, Josef Menz 2. Vorsitzender und Jörg Seethaler als Beisitzer des Vorstands einstimmig gewählt wurden. Der Verein wünscht ihnen viel Erfolg in der neuen Aufgabe.

Beim Ausblick auf 2024 sind folgende Termine schon fest: Das Jahreskonzert (bisher am 1. Mai) jetzt mit neuem Termin am 28. April in Bad Buchau. Am 20. April Konzert in Tettnang mit dem Frauenchor „Allegro“. 9. Juni: Bussengottesdienst. Am 22. Juli Platzkonzert in Bad Buchau. Ein Dreitagesausflug im Herbst und die Adventskonzerte am 3. Advent.

Ein wichtiger Abschlusspunkt ist, dass neue Sänger motiviert und aktiviert werden. Hier geht ein Aufruf an alle, die gerne Singen: Bitte meldet euch direkt oder über www.silcherchor.de