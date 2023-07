Neuer Vorstand im Münsterchor Heiligkreuztal

Nachdem die letzte turnusmäßige Mitgliederversammlung des Münsterchors Heiligkreuztal coronabedingt ausfallen musste, konnte der bisherige Vorsitzende Heiner Knobelspies in diesem Jahr wieder dazu einladen. Neben den Berichten der Schriftführerin, der Kassiererin und des Chorleiters Manfred Zmeck standen Wahlen auf dem Programm.

Heiner Knobelspies stellte sein Amt zur Verfügung, da er die Leitung nun in jüngere Hände übergeben wolle. Als seine Nachfolgerin wurde Christine Dominika Pfeiffer gewählt, als ihre Stellvertreterin Andrea Kotter. Neue Schriftführerin ist Irene Walla, die Kasse bleibt in den bewährten Händen von Beate Maier. In das Amt des Notenwarts wurde Karl Reich gewählt, als Beirat Ulrich Hirsch.

Präses Heinrich–Maria Burkard und die neue Vorsitzende dankten Heiner Knobelspies mit einem Geschenk für seinen langjährigen unermüdlichen Einsatz für den Chor. Bevor er vor genau 20 Jahren der Vorsitzende wurde, war er schon mehr als eineinhalb Jahrzehnte als Schriftführer aktiv im Vorstand gewesen.

Ein besonderer Dank galt auch Anton Selg, der leider nicht an der Versammlung teilnehmen konnte. Er hat ebenfalls 20 Jahre mit großem Einsatz das Amt des Notenwarts bekleidet und musste es nun gesundheitsbedingt abgeben.

Auch Ehrungen standen auf dem Programm der Versammlung. Drei Chormitglieder durfte Präses Heinrich–Maria Burkard für langjährige Mitgliedschaft ehren: Karl Binder erhielt für 65 Jahre Treue zum Chor einen Ehrenbrief von Bischof Gebhard Fürst, Beate Maier für 30 Jahre und Brigitte Bucher für 20 Jahre je eine Urkunde des Cäcilienverbands. Alle drei erhielten zudem ein Geschenk des Chores.