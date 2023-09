Neuer Qi Gong Kurs startet

Am Dienstag, 26. September, startet um 19 Uhr ein neuer Shaolin Qi–Gong Kurs in der WG Sporthalle A (Halle 7), Adenauerallee 1 in 88400 Biberach. Mit Übungen aus dem traditionellen Shaolin–Kloster zu mehr Gelassenheit finden und in die eigene Kraft kommen. Atemübungen, gezielte körperliche Bewegungen verbunden mit Intension und Ziel können direkten Einfluss auf Gesundheit und Wohlbefinden nehmen. Der Körper wird durch sanfte Übungen beweglicher, die innere wie die äußere Haltung verändert sich und führt so zu emotionaler und geistiger Ausgeglichenheit. Neugierig geworden? Einfach mitmachen und erleben. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Einstieg jederzeit möglich. Weitere Informationen und Auskünfte gibt es bei dem Abteilungsleiter Bruno Baltres, Telefon +49 7351 12175 und unter www.qigong–biberach.de.

