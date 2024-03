Neuer Dirigent beim Kreisseniorenorchester Biberach

Ralf Kriz aus Dietelhofen ist seit Januar neuer Dirigent beim Kreisverband-Seniorenorchester Biberach. Kriz tritt die Nachfolge von Heinrich Rothermel an, der den Dirigentenstab im vergangenen Juli nach fünfjähriger erfolgreicher Tätigkeit niedergelegt hatte. Die sechsmonatige Vakanz überbrückte der stellvertretende Dirigent Gerhard Rundel in fünf Proben und sechs Auftritten.

Ralf Kriz ist seit Oktober 2022 Mitglied beim Kreisseniorenorchester und spielte das Tenorhorn. Im vergangenen Dezember leitete er nach 25 erfolgreichen Jahren sein Abschiedskonzert als Dirigent beim MV Uttenweiler. Zuvor war er sieben Jahre Dirigent beim MV Uigendorf. Kriz hat Erfahrung an vielen verschiedenen Instrumenten wie Horn, Trompete, Tenorhorn, Bariton, Tuba und Akkordeon. Seine große Liebe gehört jedoch dem tiefen Blech. Von Januar 2006 bis Januar 2009 war Ralf Kriz Kreisverbandsdirigent des Blasmusik-Kreisverbandes Biberach. Davor vier Jahre stellvertretender Kreisdirigent für den Bereich West.

„Ich weiß, dass es ein Dirigent nie allen recht machen kann, will es aber trotzdem probieren“, sagte Ralf Kriz. „Dabei gilt für mich folgende Reihenfolge: 1. Spaß an der Musik, 2. Kameradschaft und 3. Musikalische Anforderung. Meine Ziele sind: Eine gute, für uns angenehme und von möglichst allen akzeptierte Musik zu machen, die auch unser Publikum hören möchte.“ Der erste Auftritt mit Ralf Kriz am Dirigentenpult wird beim Festabend zu 50 Jahre Blasmusik-Kreisverband Biberach am 20. April in der Festhalle Ummendorf sein.