Neue Küche im Kinderhäusle „Unter den Linden“

Dank der Ewa Ross sowie weiteren Unterstützern konnte die Kinderkrippe „Unter den Linden“ in Biberach im vergangenen Jahr ihre neue Küche in Betrieb nehmen. Seit 2020 kochen Leiterin Kornelia Stoll und ihr Team jeden Tag das Mittagessen für und mit den Kindern. Die Küche war jedoch extrem in die Jahre gekommen und musste erneuert werden.

Bei der Konzeption der neuen Küche plante das Team einen Backofen mit Dampfgarfunktion ein. „Großer Vorteil eines Dampfgarers ist, dass wir unsere Speisen dort vitaminschonend zubereiten können,“ erklärt Kornelia Stoll.

Für den Umbau fielen hohe Investitionskosten an. Damit die Kinderkrippe dieses Vorhaben dennoch realisieren konnte, wendete sich Kornelia Stoll unter anderem an die e.wa riss. Der Energieversorger aus Biberach steuerte 500 Euro zur Finanzierung des Backofens inklusive Dampfgarer bei. „Mit dieser Spende investieren wir in die Zukunft unserer Kleinsten. Als lokaler Energieversorger lag uns die Unterstützung dieses Projektes direkt bei uns vor Ort am Herzen“, so Paul-Vincent Abs, Geschäftsführer der Ewa Riss.

In der neuen Küche wird seither jeden Tag das Frühstück und Mittagessen mit und für die Kinder zubereitet. „Seit wir die neue Küche haben, macht das gemeinsame Kochen noch mehr Spaß. Ein positiver Nebeneffekt ist auch, dass wir den Kindern durch das gemeinsame Kochen einen besseren Zugang zu Lebensmitteln und deren Verarbeitung vermitteln können,“ freut sich Kornelia Stoll.