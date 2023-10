Neue Gesichter in der Karl-Arnold-Schule

„Die Schülerinnen und Schüler haben wichtige Fragen an die Gesellschaft. Die Berufsschule ist für viele von ihnen die letzte Instanz für eine intensive Gesprächsführung. Als Pädagoge vor Ort stellen Sie das Aushängeschild des Landes Baden-Württemberg dar.“

Mit dieser deutlichen Positionierung und Verantwortlichkeit führte die Schulleiterin der Karl-Arnold-Schule (KAS), Renate Granacher-Buroh, die Lehrerinnen und Lehrer in ihrer neuen Umgebung ein.

Den Anfang in der Vorstellungsrunde machte Diana Brauer mit den Fächern Englisch, Geschichte und Spanisch. Sie unterrichtete zuletzt in Aalen und absolvierte ihr Referendariat in Kirchheim/Teck.

Ihr folgte Sophia Wichert (Mathematik, Metall), die als Referendarin in Bayern begann und dann in der Berufsschule in Reutlingen unterrichtete.

Claudia Dobler, die 20 Jahre in Spanien und zuletzt in Ulm unterrichtete, kommt an der KAS in der Ausbildungsvorbereitung dual (AVdual) zum Einsatz.

Anne-Sophie Rother mit Pharmazie und Chemie und Felix Cardinal von Wichern komplettieren das Starterfeld.

Renate Granacher-Buroh vereidigte die bisherigen Beamtenanwärter am Ende der Einführungsveranstaltung. Dadurch sind sie Beamte auf Probe und Studienräte.