Neue Gesichter an der Joseph–Christian–Gemeinschaftsschule

Die Joseph–Christian–Gemeinschaftsschule durfte am Freitag vor Schulbeginn neue Kolleginnen und Mitarbeiterinnen an der Schule willkommen heißen.

Nach einem Jahr mit geringerem Stundenkontingent übernimmt Frau Melanie Welte ab diesem Schuljahr die Leitung der Grundschulförderklasse. Sie wird von Frau Simone Baur, die dieses Schuljahr neu an die Schule gekommen ist, unterstützt.

Frau Jasmin Armbruster hat im Frühjahr mit Erfolg ihre Lehramtsprüfungen bestanden und übernimmt nun als voll ausgebildete Grundschullehrerin die Verantwortung für eine erste Klasse. Frau Friedgard Zieger ist ein bekanntes Gesicht an der Schule. Sie war zwei Jahre als Lehrerin in Altheim tätig und kehrt nun wieder nach Riedlingen an die langjährige Wirkungsstätte zurück.

Außerdem wird das Team der Schule dieses Jahr durch zwei FSJlerinnen unterstützt. Frau Xenia Hindahl und Frau Amelie Fichtner werden vormittags im Unterricht und nachmittags in der Ganztagesbetreuung eingesetzt. Wir wünschen eine gedeihliche Zusammenarbeit!