Neue Ehrenmitglieder und hochkarätige Ehrungen in Mettenberg

Zu Beginn der Jahreshauptversammlung des Musikvereins Mettenberg wurde bei der Totenehrung den verstorbenen Ehrenmitgliedern Benno Knittel und Othmar Wenger, dem aktiven Musiker Helmut Dorn sowie den fördernden Mitgliedern Alfred Daiber, Paule Weber, Erich Hasenmaile, Horst Schultheis, Karl Baisch, Gerhard Benzing, Berta Schick und Franz Krug gedacht.

Im Zuge der Ehrungen konnte Michael Ziesel vom Blasmusikkreisverband Biberach zahlreiche Mitglieder für langjährige Vereinstreue ehren: Josef Schmid (60 Jahre aktives Musizieren), Karl-Anton Rapp (50 aktives Musizieren), Katharina Längst und Helen Buse (20 Jahre) Marius Burkhardt, Livia Kunz, Jonah Schuler, Yannik von Heyking und Muriel Wagner (10 Jahre). Martina Schuler erhielt eine vereinsinterne Ehrung für 35 Jahre aktives Musizieren. Auch fördernde Mitglieder wurde geehrt: Kreszentia Schuster und Anton Pferdt (60 Jahre), Inge Stehle, Helmut Hagel, Monika Knittel, Erwin Lutz, Reinhold Mayer, Rosi Rapp und Klara Romer (30 Jahre).

Bei den Wahlen wurde das Jugendleiterteam (Susanne Holz, Petra Längst, Karina Schlanser) sowie Jugendreferentin Daniela Schlanser im Amt bestätigt. Schriftführerin Franziska Hölz verabschiedete sich in die Babypause. Als Ersatz wurde Anne Holz gewählt.

In Wort und Bild lies Iris Burkhardt das Jubiläumsjahr, zu dessen Highlights die spontane Musikerreise nach Zermatt zählte, noch einmal aufleben. Der erste Vorsitzende Alexander Holz gab einen Ausblick auf das kommende Jahr. Der Kassenbericht von Kirsten Kunz zeigte, dass der Verein dank erfolgreicher Veranstaltungen und einiger Spenden trotz der Großinvestition Uniform gut dasteht.

Dirigent Hans Herle berichtete, dass er und seine Frau Klara sich in Mettenberg gut aufgenommen fühlen und ihm die Arbeit mit dem Orchester Freude bereite. Aktuelle befinde man sich in der Vorbereitung auf das Frühjahrskonzert am 16. März. Für sehr guten Probenbesuch konnte er Johannes Sauter, Susanne Holz, Martina Schuler, Iris Burkhardt, Jutta Math und Karina Schlanser auszeichnen. Der Bericht der Jugendleitung lies erkennen, dass die Musikerjugend gut aufgestellt ist. Josef Schmid und Hubert Auer erhielten am Ende der Versammlung eine besondere Auszeichnung. Sie haben sich seit vielen Jahren um den Verein verdient gemacht. Mit Zustimmung der Versammlung wurden sie deshalb zu Ehrenmitgliedern ernannt.