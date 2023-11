Netze BW-Aktion unterstützt TSV Hochdorf

Grund zur Freude hatte dieser Tage Klaus Koch vom Turn- und Sportverein Hochdorf 1971 e.V.: Die Aktion „Mail statt Brief“ der Netze BW brachte einen unerwarteten Betrag von 340,08 Euro in die Vereinskasse. Die Netze BW verfolgt mit dieser Aktion das Ziel, möglichst viele ihrer Kunden per Mail statt Brief über die anstehende Ablesung ihrer Stromzählerstände informieren zu können. Die eingesparten Kosten werden als Spende an lokale gemeinnützige Organisationen weitergegeben. Die Kommunikation auf elektronischem Weg hat gleich mehrere Vorteile: Zum einen ist dies für beide Seiten die unkomplizierteste und schnellste Variante. Zum anderen werden dadurch Papierverbrauch und CO2-Ausstoß reduziert.

Florian Katein, Kommunalberater der Netze BW, betont: „Mit Digitalisierung Mehrwerte für die Menschen in der Region schaffen ‐ dass dies funktioniert, haben unsere Mitmach-Aktionen der letzten fünf Jahre gezeigt: Durch Online-Zählerstandsmeldungen und den Versand von Ableseaufforderungen per E-Mail statt per Brief konnten wir bereits über 2.600 Organisationen und Vereine unterstützen.“

Anja Reinalter bemerkte: „Ich habe mich sehr gerne für die Bundesförderung des CaliParks eingesetzt. Nach der Pandemie ist es wichtig, sportliche Orte für Jugendliche zu schaffen, an denen sie aktiv sein können.“ Martin Gerster, Mitglied des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestags, freut sich: „Vor allem Kinder und Jugendliche mussten in der Corona-Pandemie auf vieles verzichten. Die Folgen waren weniger Bewegung und weniger Begegnung bei jungen Menschen.“ Dehalb habe die Ampel-Koalitiion mehr Geld bereitgestellt. „Jetzt können junge Menschen in Hochdorf direkt von den rund 11.000 Euro vom Bund profitieren.“

Auch Josef Rief zeigte sich begeistert über den neuen CaliPark: „Bewegung und Sport an der frischen Luft sind gerade auch in der dunklen Jahreszeit angezeigt. Der CaliPark in Hochdorf bietet tolle Möglichkeiten für Jung und Alt, Sportliche und weniger Sportliche. Jede Spende hilft, so auch die Unterstützung der Netze BW.“

Die Spende kommt der neuen Calisthenics-Anlage auf dem Vereinsgelände des TSV Hochdorf zugute. Mit dem Zukunftspaket des Familienministeriums wurden gezielt Beteiligungsprojekte von jungen Menschen für junge Menschen gefördert.