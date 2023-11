Netter Abend in geselliger Runde

Die Weinprobe mit georgischen Weinen, dargeboten von D. Birkenmayer vom Städte Partner Biberach war ausgebucht. Die interessierten Teilnehmer erhielten Informationen zum Reiseland Georgien, der dortigen Weinkultur als auch Anekdoten aus der inzwischen 36-jährigen Städtepartnerschaft zwischen Biberach und Telawi.

In geselliger Runde wurden acht verschiedene Weine probiert. Die Kolpingsfamilie Ochsenhausen verpflegte während der Weinprobe die Runde mit Käse, Wurst und Brot. Die Weine kamen dadurch toll zur Geltung.

Nach vier Stunden, die wie im Fluge vergangen sind, endete die gelungene Weinprobe mit dem Vorsatz, wieder eine zu veranstalten.

Der Strickkreis der Kolpingsfamilie Ochsenhausen überreichte zum Abschluss des gelungenen Abends eine Spende in Höhe von 200 Euro an die Kinderhäuser in Georgien.