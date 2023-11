Narrenzunft Ringschnait spendet

Das vergangene Weihnachtstheater in Ringschnait, welches von der Narrenzunft Ringschnait bewirtet wurde, spielte zu Ehren des verstorbenen ehemaligen langjährigen Regisseurs der Theatergruppe Günther Segmüller. Das Stück trug den Namen „s’Kommando hosch Du!“, welches Segmüller in den 70iger Jahren selbst geschrieben hatte. Als Dank für das Bereitstellen des Theaterstücks wurde ein Anteil des Erlöses im Namen der Narrenzunft Ringschnait und der Familie Segmüller an „Zusammen Berge Versetzten“ gespendet. Die Spende über 700 Euro wurde im Rahmen einer kleinen Feier übergeben. Foto: Jasmin Wachter

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.