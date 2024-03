Narrenzunft Feuerhexen spenden an Hospiz Haus Maria

500 Euro hat Zunftmeisterin Daniela Rehm in diesen Tagen dem Hospiz Haus Maria der St. Elisabeth-Stiftung in Biberach übergeben.

Es ist bereits das zweite Mal, dass die Narrenzunft Feuerhexen aus Bad Buchau die Hospizarbeit mit einer Spende unterstützt.

Beim Zunftmeisterempfang ist es eigentlich üblich, dass die befreundeten Zünfte Gastgeschenke mitbringen. Die Narrenzunft Feuerhexen aus Bad Buchau hat in der vergangenen Fasnet-Saison auf solche Geschenke verzichtet. Stattdessen haben die Narren Spenden für das Hospiz Haus Maria der St. Elisabeth-Stiftung in Biberach gesammelt.

„Wir freuen uns sehr über diese Spende der Narrenzunft Feuerhexen aus Bad Buchau“, unterstreicht Hospizleiter Tobias Bär. Das Hospiz Haus Maria sei auf Spenden und damit auf die Solidarität der Öffentlichkeit angewiesen. „Uns liegt es sehr am Herzen, soziale Einrichtungen wie das Hospiz zu unterstützen und damit etwas Freude zu schenken“, betont Zunftmeisterin Daniela Rehm.

Ihre Narrenzunft hat eine erfolgreiche Fasnets-Saison hinter sich. Umso wertvoller erscheint in diesem Zusammenhang, dass die Narren bei ihrer Vereinstätigkeit und ihrem Hobby auch an Menschen am Lebensende denken und mit ihrer Spende den sozialen Bereich unterstützen.

Neben den Feuerhexen gibt es in der Narrenzunft Bad Buchau zwei weitere Masken: die „Geister-Mariann“ von Kappel und das „Burren-Male“ aus dem Burrenwald.