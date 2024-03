Nachwuchsbiber mit starkem Start in Bezirksjugendliga

Die TG Biberach tritt dieses Jahr wieder in der Bezirksjugendliga an. Erklärtes Ziel der Nachwuchstruppe unter Leitung von Rainer Birkenmaier ist der Vorstoß in die Verbandsjugendliga, auch wenn die Konkurrenz dabei groß ist. Am Samstag wurden in einer zentralen Auftaktveranstaltung der Bezirksgruppe Süd in Lindau die ersten beiden Runden gespielt. In Runde 1 ging es für die TG gegen den SV Steinhausen II. Obwohl die Biber auf dem Papier haushohe Favoriten waren, taten sie sich zunächst lange schwer. Dann erlangte Belanna Haarmann an Brett 4 allerdings die Initiative, gewann einen Turm gegen eine Leichtfigur und setzte schließlich einen entblößten König Matt. Seine Position Zug um Zug ausgebaut hatte zudem Adrian Grimm ausgebaut und so konnte er anschließend am dritten Brett Matt setzen. Als sich auch noch Timo Störkle aus mißlicher Lage, die ihm eine verpatzte Eröffnung eingebracht hatte, befreien konnte, war die Entscheidung gefallen. Im Damenendspiel bewies er viel Übersicht und holte sich Brett 2. Spitzenspieler Mike Borchert opferte zum Abschluß einen Springer, durchbrach damit die gegnerische Verteidigung und sorgte für das 4:0. Der klare Sieg verdeckte allerdings einen mühsamen Auftakt.

In Runde 2 boten die Biber hingegen von Beginn an ein anderes Bild. Sie spielten gegen den SC Obersulmetingen alle voll auf Angriff und legten los wie die Feuerwehr. Grimm überspielte seinen Gegner völlig. Störkle stellte gleich danach auf 2:0, nachdem er mit einem Mehrbauer ins Endspiel abgewickelt hatte und sicher verwandelte. Nach einer kurzen Verunsicherung in der Eröffnung entfachte auch Spitzenspieler Borchert einen Angriffswirbel und fegte seinen Gegenüber vom Brett. Unterdessen gewann Haarmann an Brett 4 Material um Material und setzte zum Abschluß wieder einen König im Zentrum Matt. Dieses 4:0 war nun wirklich makellos.

In sechs Wochen steht der zweite Doppelspieltag an, an dem die SF Riedlingen sowie der SC Lindau auf die TG warten. In diesen Spielen dürfte bereits die Entscheidung fallen, wer den Stichkampf gegen den Sieger der Bezirksgruppe Nord um den Aufstieg erreichen wird.