Nachwuchs vom Gastgeber zeigt sich in guter Form

Am Freitag, 29. September, siegte Lea-Sophia Gut (Sulmingen) in den Springpferdeprüfungen Klasse A* und L. Die Springpferdeprüfung Klasse A** gewann Samanta Laack (Öpfingen). Die Stilspringprüfung Klasse A* wurde von Siri Ladel (Rissegg) gewonnen. Die Punktespringprüfung Klasse A** mit Joker konnte Franziska Mantz (Heufelden) gewinnen.

Jugendturnier: Den Springreiterwettbewerb gewann Alina Hahn (Schomburg-Amtzell). Den Titel in der Kreismeisterschaft (KMS) des Pferdesportkreis (PSK) Biberach Springen U14 sicherte sich Amelie Striebel (Sulmingen). Der Stilspringwettbewerb wurde von Julie Wilhelm (Heidenheim) gewonnen. Das Finale der KMS Springen Junioren U18 wurde in einer Stilspringprüfung Klasse A* mit Stechen entschieden. Die Prüfung gewann Julia Traub (Bad Saulgau). Der KMS Titel ging an Mia Brill (Eberhardzell). Je eine Abteilung Reiterwettbewerb S/T/G gewinnen konnten Mia-Elisa Emsberger (Moosbeuren), Lisa-Marie Sproll (Sulmingen) und Carla Menig (Hauerz). Lisa-Marie Sproll ist Kreismeisterin Dressur U14. Anna Schneider siegte im folgenden Dressurwettbewerb. Die Dressurprüfung Klasse A* gewann Natalie Bitzer (Winterlingen) vor Nelly Kohler (Rissegg). Die Dressurprüfung Klasse L gewann Nelly Kohler. Je eine Abteilung Reiterwettbewerb S,T gewannen Lea Trost (Rissegg) und Theresa Schupp (Tettnang). Der Dressurreiterwettbewerb brachte Anna Schneider als Siegerin hervor. Der Dressurwettbewerb war Finale der KMS Dressur U16. Kreismeisterin ist Nina Heberle (Uttenweiler). In der Führzügelklasse zeigten sich die Allerjüngsten. Je eine Abteilung wurde gewonnen von Meike Laux (Bad Schussenried), Magdalena Luisa Giersch (Sulmingen) und Linda Hartmann (Rupertshof). In der Dressurreiterprüfung Klasse A* machte Noelle Reisch (Bad Schussenried) ihren Titel Kreismeisterin Dressur U18 fix. Die Prüfung selbst wurde von Nelly Kohler (Rissegg) gewonnen. Nico Emsberger (Moosbeuren) siegte im Stilspringwettbewerb und erreichte damit die Goldmedaille in der KMS Springen U16. Leander Harnau (Riedlingen) siegte in der Punktespringprüfung Klasse A**.

