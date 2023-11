Nachwuchs des TC Mietingen misst sich

Bei den Kinder- und Jugendvereinsmeisterschaften hat sich der Nachwuchs des TC Mietingen in verschiedenen Altersklassen im Kampf um den Vereinsmeistertitel gemessen. Die Spiele wurden von den Kinder- und Jugendtrainern Walter Einzmann und Annette Strobl beaufsichtigt. Bei den Jüngsten U8 konnte sich Samuel Schuhmacher durchsetzen. In der U10-Klasse konnte sich Julian Nitschke behaupten. Der Pokal der U12-Klasse ging an Tobias Lichtensteiger. Adrian Thomas gewann gegen seine Kontrahenten in der U15-Klasse. Die Altersgruppe U18 dominierte Noah Manz mit einem Sieg gegen seinen Finalgegner Esben Strobl. Foto: Andreas Reinke

